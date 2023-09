Deutscher Wetterdienst Gewitter mit Unwettergefahr: Sommerwetter geht Ende entgegen Von dpa | 12.09.2023, 07:49 Uhr | Update vor 56 Min. Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down

Ein nach Norden ziehendes Tief sorgt in Nordrhein-Westfalen für Regen. Nach zuvor sonnigen und heißen Tagen wurden in dem Bundesland am Dienstag Schauer mit Gewitter und Starkregen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mancherorts wurde mit Hagel und stürmischen Böen gerechnet. Für die Nacht zu Mittwoch prognostizierten die Meteorologen weitere Gewitter mit intensivem Regen oder Hagel. Ein „lokal extrem heftiger Starkregen“ sei nicht ausgeschlossen, warnte der DWD. Am Mittwoch kommt es im Tagesverlauf der Prognose zufolge nur noch zu schwachen Schauern, es kühlt sich auf 18 bis 21 Grad ab.