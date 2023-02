Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Gewerkschaften setzen Warnstreik-Welle im Nahverkehr fort Von dpa | 14.02.2023, 03:49 Uhr

Die Gewerkschaften Verdi und Komba setzen im Tarifkampf mit den kommunalen Arbeitgebern ihre Warnstreik-Welle fort. An diesem Dienstag steht erneut der öffentliche Nahverkehr im Zentrum. Verdi hat zu Warnstreiks im Nahverkehr in Aachen, Bonn, Köln, Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen aufgerufen.