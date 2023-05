1. Mai - Gewerkschaftskundgebung Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down 1. Mai Gewerkschaften demonstrieren für sozialere Politik Von dpa | 01.05.2023, 03:02 Uhr

Gute Arbeitsplätze und mehr Hilfe für die sozial Schwachen: Die Gewerkschaften in NRW wollen die Landesregierung am 1. Mai in die Pflicht nehmen. Ministerpräsident Wüst stellt sich dem Protest.