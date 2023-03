Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Gewerkschaft: Knapp 1000 Streikende in NRW-Brauereien Von dpa | 15.03.2023, 15:17 Uhr

Mit weiteren Warnstreiks in einer Reihe von Brauereien in Nordrhein-Westfalen haben nach Gewerkschaftsangaben in dieser Woche knapp 1000 Beschäftigte deutlich mehr Geld in den laufenden Tarifverhandlungen gefordert. An den Arbeitsniederlegungen bei DAB (Dortmund), Diebels (Issum), Reissdorf (Köln), Stauder (Essen) und in der König-Brauerei (Duisburg) nahmen am Dienstag und Mittwoch insgesamt rund 950 Streikende teil, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) NRW am Mittwoch mitteilte.