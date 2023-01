Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Gewalttod von Mann in der Eifel: Zwei Verdächtige verhaftet Von dpa | 25.01.2023, 14:38 Uhr

Nach der Tötung eines Mannes im Eifelort Hersdorf hat die Polizei zwei Tatverdächtige im nordrhein-westfälischen Remscheid festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 20 und 26 Jahren sei am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Gegen sie bestehe der „dringende Tatverdacht“ des gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier. Das 56 Jahre Opfer wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar in seinem Haus getötet.