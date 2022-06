Blick auf die Rückseite eines Hauses mit einem Absperrband der Polizei davor. Foto: -/TNN/dpa FOTO: - up-down up-down Obernkirchen Gewaltsamer Tod im Laden: Staatsanwaltschaft ermittelt Von dpa | 28.06.2022, 12:21 Uhr

Eine 75-Jährige ist in Obernkirchen in ihrem Schreibwarenladen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort werde wegen Mordes ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg der dpa. Die Leiche der Frau werde derzeit obduziert. Ob noch am Dienstag ein Ergebnis mitgeteilt werden könne, sei unklar.