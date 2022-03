Totes Baby im Mülleimer gefunden FOTO: Federico Gambarini Mönchengladbach Getötetes Baby: Polizei verstärkt Suche Von dpa | 31.03.2022, 14:02 Uhr | Update vor 31 Min.

Drei Tage nach der Entdeckung eines getöteten neugeborenen Babys in einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach verstärkt die Polizei ihre Suche nach Hinweisen mit Plakaten und Flyern. Polizeibeamte gingen mit Handzetteln von Tür zu Tür, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Eine Mordkommission sucht die Eltern des Mädchens, das lebend zur Welt gekommen war und an den Folgen von Gewalteinwirkung starb.