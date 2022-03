Die Einkaufstasche, in der das tote Neugeborene entdeckt wurde FOTO: Polizei Mönchengladbach Tötungsdelikt Getötetes Baby: Polizei fahndet mit Plakaten Von dpa | 31.03.2022, 05:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Fund eines getöteten neugeborenen Babys in einem Mülleimer in Mönchengladbach versuchen die Ermittler nun mit Plakaten, Hinweise zur Mutter zu bekommen. Rund um den Fundort seien Plakate mit Fragen aufgehängt worden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Zuvor hatte sie noch keine greifbaren Ergebnisse bekannt gemacht. Einige Hinweise seien eingegangen, erklärte die Polizei.