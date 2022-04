Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Mönchengladbach Getötetes Baby in Mülleimer: Dutzend Hinweise eingegangen Von dpa | 01.04.2022, 12:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Fund eines getöteten Neugeborenen in einem Mülleimer sind bei der Polizei in Mönchengladbach mehrere Dutzend Hinweise eingegangen. „Über deren Inhalt sagen wir aber nichts“, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Auch als Reaktion auf eine Plakataktion, mit der die Polizei nach der unbekannten Mutter sucht, habe es mehrere Anrufe gegeben. Die Leiche des Babys war am Montag entdeckt worden.