HANDOUT - Als Kleiderhaken getarnte Spionagekameras wurden auf einer Damentoilette im Belgischen Viertel installiert. Foto: Polizei/Polizei Köln/dpa/Archivbild FOTO: Polizei up-down up-down Polizeieinsatz Getarnte Kameras auf Kölner Damentoilette entdeckt Von dpa | 09.08.2022, 15:39 Uhr

Auf einer öffentlichen Damentoilette in Köln hat eine Nutzerin als Kleiderhaken getarnte Spionagekameras entdeckt. Die Kameras hätten sich bei Bewegung in den Kabinen automatisch eingeschaltet, berichtete die Kölner Polizei am Dienstag. So seien Frauen in den Kabinen gefilmt und die Szenen auf Speicherkarten festgehalten worden.