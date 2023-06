Karl-Josef Laumann Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Justiz Gesundheitsminister übergibt neue Forensik in Hörstel Von dpa | 05.06.2023, 13:07 Uhr

Nach zwei Jahren Bauzeit hat das Land Nordrhein-Westfalen am Montag die neue Forensik in Hörstel im nördlichen Münsterland an den Betreiber übergeben. „Die Fertigstellung des neuen LWL-Therapiezentrums für Forensische Psychiatrie Münsterland ist ein wichtiger Meilenstein bei der Schaffung neuer Unterbringungsplätze in Nordrhein-Westfalen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei dem Festakt laut Mitteilung. Die neuen Plätze werden benötigt, weil die Gerichte seit vielen Jahren immer mehr Unterbringungen anordnen.