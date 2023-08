Polizei Gesuchtes Mädchen in Österreich gefunden Von dpa | 09.08.2023, 13:33 Uhr | Update vor 47 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mädchen, das vor Jahren Opfer „erheblicher Straftaten“ geworden ist, ist nach einem Zeugenaufruf der Polizei gefunden worden. Die Behörden in Österreich hätten das Kind in seinem gewohnten Umfeld angetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch. Details zu dem Fall und zur Frage, wie es dem Mädchen geht, nennen die Ermittler weiterhin nicht.