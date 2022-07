HANDOUT - Eine kleine Bongo-Antilope steht wenige Tage nach ihrer Geburt im Stall. Foto: Zoo Duisburg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Zoo Duisburg up-down up-down Duisburger Zoo Gestreiftes Fell und große Ohren: Seltene Antilope geboren Von dpa | 01.07.2022, 12:42 Uhr

Im Duisburger Zoo ist eine extrem seltene Bongo-Antilope zur Welt gekommen. Mit ihrem gestreiftes Fell, großen Kulleraugen und riesigen Ohren sei die kleine Antilope jetzt in ihrem Stall unterwegs, teilte der Duisburger Zoo am Freitag mit. Nach und nach werde sie auch an die Außenanlage gewöhnt. Ihre fünfjährige Mutter Uzuri kümmere sich liebevoll um das Kleine.