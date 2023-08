Landgericht Mönchengladbach Geständnisse zum Prozessauftakt um Einbruchsserie bei Neuss Von dpa | 22.08.2023, 13:29 Uhr | Update vor 2 Std. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Prozess gegen eine mutmaßliche Diebesbande haben drei der vier Angeklagten vor dem Landgericht Mönchengladbach ihre Beteiligung an zahlreichen Diebstählen gestanden. Der angeklagte 40 Jahre alte mutmaßliche Bandenboss sowie zwei 18 Jahre alte Mitangeklagte gaben zum Prozessauftakt am Dienstag zu, bei mehreren der 15 angeklagten Taten im Rhein-Kreis-Neuss dabei gewesen zu sein.