Landgericht Düsseldorf Geständnis bei Neuauflage von Vergewaltigungsprozess Von dpa | 23.05.2023, 17:23 Uhr

Bei der Neuauflage eines Prozesses um Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe hat ein angeklagter IT-Fachmann in Düsseldorf ein Geständnis abgelegt. Das hat eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitgeteilt. Durch das Geständnis am Dienstag dürfte dem Vergewaltigungsopfer die erneute Aussage erspart bleiben.