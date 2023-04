Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Gesicht zerschnitten: Polizei nimmt 21-Jährigen fest Von dpa | 20.04.2023, 11:45 Uhr

Ein 21-Jähriger soll in Wuppertal einem zwei Jahre älteren Bekannten mit einem Messer einen tiefen, langen Schnitt durch dessen Gesicht beigebracht haben. Weswegen die Männer am Ufer der Wupper in Streit gerieten, teilten die Ermittler am Donnerstag nicht mit. Der Verdächtige sei anschließend vom Tatort geflüchtet. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus. Der 21-Jährige sei noch in der Nacht zum Dienstag festgenommen worden. Er kam wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft.