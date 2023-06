Gerry Weber Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Modeunternehmen Gerry Weber will Großteil seiner Filialen schließen Von dpa | 26.06.2023, 18:10 Uhr

Der angeschlagen Bekleidungshersteller Gerry Weber will einen Großteil seiner Geschäfte in Deutschland in den nächsten Monaten schließen. Insgesamt 122 der derzeit noch 171 eigenen Stores und Outlets sollen bis Ende September dieses Jahres im Zuge der Sanierungsbemühungen aufgegeben werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit fallen auch rund 350 Vollzeitarbeitsplätze weg. Weitere 75 Stellen sollen in den Zentralbereichen in Halle (Westfalen) gestrichen werden.