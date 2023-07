Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Germanwings-Katastrophe: Klage gegen Luftfahrt-Bundesamt Von dpa | 04.07.2023, 17:24 Uhr

Hinterbliebene des Absturzes einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen haben beim Landgericht Braunschweig Klage auf Schmerzensgeld gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Die Ansprüche richten sich gegen das Luftfahrt-Bundesamt mit Sitz in Braunschweig. Eine Sprecherin des Landgerichts in Niedersachsen bestätigte am Dienstag den Eingang der Klage. Wann es zu einem Verhandlungstermin kommt, sei noch offen. Die Klage ist nach Angaben der Sprecherin dem Bundesamt noch nicht zugestellt.