ARCHIV - Flaggen wehen vor der Konzernzentrale vom Energiekonzern RWE. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Umweltorganisation OLG bestätigt Ortstermin in Peru wegen Klimaklage gegen RWE Von dpa | 27.05.2022, 13:51 Uhr | Update vor 2 Std.

Im Fall einer Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen das Energieunternehmen RWE haben sich nach Angaben der Umweltorganisation Germanwatch und des Oberlandesgerichts in Hamm Vertreter des Gerichts, Sachverständige und weitere Prozessbeteiligte ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Die Verfahrensbeteiligten seien am Mittwoch (25.5.) dort gewesen, teilte Germanwatch mit. Die Organisation unterstützt den Bergbauer Saúl Luciano Lliuya bei seiner Klage in Deutschland. Das Oberlandesgericht bestätigte die Reise am Freitag mit mehreren Sachverständigen, von denen zwei durch das Gericht bestellt wurden. Germanwatch kündigte für Montag (30.5.) eine Pressekonferenz zu dem Besuch in Südamerika an.