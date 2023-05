Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Gerichtsvollzieherin vor der Tür: Mann droht mit Flüssigkeit Von dpa | 24.05.2023, 13:11 Uhr

Ein Mann hat am Mittwochmorgen in Essen auf den Besuch einer Gerichtsvollzieherin aggressiv reagiert, eine unbekannte Flüssigkeit im Flur verschüttet und mit dem Entzünden gedroht. Die Frau habe sich in Sicherheit gebracht, der Mann sei in seiner Wohnung, teilte die Polizei mit. Das Wohnhaus werde mit Unterstützung der Feuerwehr geräumt, die Straße sei weiträumig abgesperrt.