Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht beschäftigt sich heute mit einem in Köln in der Szene und bei Touristen beliebten Treffpunkt. Anwohner des Brüsseler Platzes klagen gegen die Stadt Köln. Sie werfen der Kommune vor, nicht genügend gegen die Lärmbelästigung besonders in den Nächten der wärmeren Jahreszeit zu tun. Der Platz im Belgischen Viertel zwischen Hohenzollernring und Grüngürtel ist seit vielen Jahren Streitthema. Das Verwaltungsgericht Köln hatte den Klägern in der ersten Instanz im Jahr 2018 Recht gegeben.



Die Stadt muss demnach sicherstellen, dass zwischen 22.00 und 6.00 Uhr die Lärmschutzvorschriften eingehalten werden. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Berufung eingelegt. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich das Verfahren in die Länge gezogen. Die vereinbarten Lärm-Messungen konnten erst 2022 abgeschlossen werden. An dem Platz treffen sich regelmäßig bis zu 1000 Menschen. Lärm, Müll und Wildpinkler sorgen dabei für Ärger. Eine erste Klage stammt aus dem Jahr 2015.



Die Stadt vertritt die Auffassung, dass Verstöße wie lautes Grölen und Johlen, Straßenmusik mit Verstärkern, der Verkauf von Alkohol zu unzulässigen Zeiten oder noch geöffnete Außengastronomie in der Nacht durchaus geahndet werden. Außerdem handele es sich nicht um ein für Köln spezifisches Problem mit überlauter Partykultur, sondern um Kommunikationskultur, argumentierte die Stadtverwaltung vor dem Verwaltungsgericht.



Stadt und Kläger einigten sich im November 2019 in einem Eilverfahren vor dem OVG auf einen Vergleich. Darin wurde vereinbart, dass bis zu einer Klärung in dem jetzt anstehenden Hauptverfahren besonders an trockenen warmen Wochenenden rund um die Kirche St. Michael engmaschiger kontrolliert wird, die Außengastronomie bereits um 23.30 Uhr schließen muss und nochmals Lärmmessungen an den Wohnungen der Kläger gemacht werden. Die Auswertungen liegen jetzt vor.