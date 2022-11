Drogeriemarktkette Rossmann Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild up-down up-down Kaffeekartell Gericht verhängt Millionen-Geldbuße gegen Rossmann Von dpa | 14.11.2022, 18:38 Uhr

Wegen der Beteiligung an einem Kaffeekartell hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Drogeriemarktkette Rossmann zu einer Geldbuße von 20 Millionen Euro verurteilt. Die Dirk Rossmann GmbH habe sich nach Auffassung des 1. Kartellsenats einer vorsätzlichem Kartellordnungswidrigkeit schuldig gemacht, teilte ein Gerichtssprecherin am Montag mit. Das Urteil war bereits am Freitag verkündet worden, ist aber noch nicht rechtskräftig.