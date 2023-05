Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteile Gericht: Fahrtenbuchauflage war rechtswidrig Von dpa | 31.05.2023, 15:10 Uhr

Das Führen eines Fahrtenbuches nach einem Geschwindigkeitsverstoß kann nur unter bestimmten Bedingungen angeordnet werden. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Mittwoch geurteilt. Im dem jetzt entschiedenen Streitfall hat die Bußgeldbehörde des Rhein-Erft-Kreises nach Überzeugung des Gerichts in Münster zu wenig getan, um den Fahrer zu ermitteln. Eine Fahrtenbuchauflage aber komme nur in Betracht, wenn die Täterfeststellung unmöglich sei. Der Senat ließ keine Revision zu. Dagegen kann der Kreis Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.