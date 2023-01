Vor der Räumung von Lützerath – Polizei Aachen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Kreis Heinsberg Geplante Räumung von Lützerath: Polizei informiert Bürger Von dpa | 10.01.2023, 01:18 Uhr

Keine Stadt am Tagebau Garzweiler ist so von der Braunkohle betroffen wie Erkelenz. Die Stadt hat Flächen verloren an das große Loch, das der Abbau von Braunkohle hinterlässt. Auch Lützerath soll darin verschwinden. Für die Bürger gibt es eine Infoveranstaltung.