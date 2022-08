Krankenwagen FOTO: dpa up-down up-down Rheinisch-Bergischer Kreis Geparktes Auto rollt weg - Besitzerin schwer verletzt Von dpa | 24.08.2022, 11:55 Uhr

Eine Frau ist in Wermelskirchen beim Versuch, ihr nach dem Parken losgerolltes Auto zu stoppen, schwer verletzt worden. Die 43-Jährige habe noch versucht, die Tür zu öffnen, und sei zwischen ihrem Wagen und einem anderen Auto eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie kam in ein Krankenhaus.