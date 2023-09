Buntes George Clooney über Ratschläge für ein erfolgreiches Leben Von dpa | 20.09.2023, 19:12 Uhr | Update vor 1 Std. Internetkongress Digital X Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Hollywoodstar und Menschenrechtsaktivist George Clooney hat einen elterlichen Ratschlag zum Thema Verantwortung geteilt, den er eigener Aussage zufolge bis heute beherzigt. „Nämlich auf die Menschen zu achten, die weniger Macht haben als du, und Menschen mit mehr Macht herauszufordern“, sagte er am Mittwoch beim Internetkongress Digital X in Köln. „Und wenn du nur das in deinem Leben tust und das alles ist, was du erreichst - dann hattest du ein erfolgreiches Leben.“ Daran glaube er von ganzem Herzen.