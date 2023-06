Staatstheater in Oldenburg Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Staatstheater Georg Heckel wird neuer Generalintendant in Oldenburg Von dpa | 01.06.2023, 15:18 Uhr

Georg Heckel wird ab der Spielzeit 2024/25 neuer Generalintendant am Oldenburgischen Staatstheater. Das gab Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte der Verwaltungsausschuss des Theaters einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Heckel folgt auf Christian Firmbach, der neuer Intendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe wird. Seit 2018 leitet Heckel das Landestheater Detmold.