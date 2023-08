Münster Geomuseum der Uni Münster öffnet nach 16 Jahren wieder Von dpa | 04.08.2023, 13:37 Uhr | Update vor 11 Min. Das «Ahlener Mammut» im Geomuseum Foto: dpa up-down up-down

Nach 16 Jahren Umbau und Renovierung öffnet am Donnerstag (10. August) die Uni Münster wieder ihr Geomuseum. Hauptattraktion ist das sogenannte „Ahlener Mammut“. Das 5,20 Meter lange und 3,20 Meter hohe Wahrzeichen ist in der neu konzipierten Ausstellung bereits von außen durch ein großes Fenster aus Richtung Domplatz in der Innenstadt von Münster zu sehen, wie die Uni am Freitag mitteilte.