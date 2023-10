Unfall Geocaching-Spieler stürzt von Weserbrücke: Seil rettet ihn Von dpa | 20.10.2023, 18:13 Uhr | Update vor 7 Min. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 28 Jahre alter Geocaching-Spieler ist bei der Suche nach einem besonders schwierigen Versteck abgerutscht und in Beverungen an der Grenze zu Niedersachsen von einer Weserbrücke gestürzt. Weil er sich mit seinem Bein verfangen habe, habe eine Strickleiter seinen Sturz aufgefangen, berichtete die Polizei am Freitag in Höxter.