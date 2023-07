Sängerin Taylor Swift Foto: Ashley Landis/AP up-down up-down Leute Gelsenkirchen wird zur Hochburg der Taylor-Swift-Tour 2024 Von dpa | 05.07.2023, 18:26 Uhr

Die US-Sängerin Taylor Swift macht das Ruhrgebiet zum deutschen Hotspot ihrer „The Eras Tour“ im Sommer 2024. In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen will der Superstar nun gleich dreimal auftreten statt, wie zunächst geplant, nur einmal. Das gab der Kölner Konzert-Veranstalter Dirk Becker am Mittwoch bekannt. Dort singt Swift demnach nun am 17., 18, und am 19. Juli 2024. Bei allen Shows dabei sei die Indie-Rock-Band Paramore aus Tennessee.