Bielefeld Geldwäscheverdacht: 200.000 Euro in Rucksack sichergestellt Von dpa | 10.10.2022, 08:19 Uhr

Bei der Kontrolle eines Autos mit lettischem Kennzeichen haben Zöllner an einem Rastplatz auf der A44 bei Paderborn in einem Rucksack fast 200.000 Euro gefunden und sichergestellt. Aufgrund der kleinen Stückelung des Geldes und der Angaben des Fahrers bestehe der Anfangsverdacht der Geldwäsche, teilte das Hauptzollamt Bielefeld am Montag mit.