Prozess Geldstrafe für Schildkröten-Diebstahl: Angeklagter erkrankt Von dpa | 28.04.2022, 14:36 Uhr

Der Prozess am Duisburger Amtsgericht gegen einen 69 Jahre alten privaten Affenzüchter ist wegen einer Erkrankung des Hauptangeklagten auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, ist das Verfahren gegen den mitangeklagten 39-Jährigen daraufhin abgetrennt und zu Ende geführt worden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte dem Mann der Diebstahl einer Schildkröte aus dem Duisburger Zoo nachgewiesen werden, die er in einem Kinderwagen versteckt hatte. Das Amtsgericht verurteilte den 39-Jährigen deshalb am Donnerstag zu einer Geldstrafe von insgesamt 2400 Euro (120 Tagessätzen á 20 Euro).