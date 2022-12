Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Höxter Geldautomatensprengungen in Warburg: Ein Täter gefasst Von dpa | 08.12.2022, 09:36 Uhr

Nach Geldautomatensprengungen in Warburg (Kreis Höxter) ist einer von vier Tätern festgenommen worden. Am frühen Donnerstagmorgen habe es zwei Sprengungen in einer Bankfiliale im Stadtteil Ossendorf gegeben, teilte die Polizei mit. Während die Beamten einen Täter fassten, konnten die drei weiteren Täter mit dem Auto flüchten. Ob es ihnen gelang, Geld zu erbeuten, war bislang unklar. Am Gebäude entstand laut Polizei ein hoher Schaden.