Ermittlungen Geldautomatensprengungen in Mönchengladbach und Gronau Von dpa | 03.05.2023, 08:53 Uhr

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen in Mönchengladbach und in Gronau-Epe im Kreis Borken insgesamt drei Geldautomaten gesprengt. In Mönchengladbach hatten es die Täter nach Angaben der Polizei auf zwei Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale abgesehen. Die Geldautomaten und der Vorraum der Bank seien bei der Explosion erheblich beschädigt worden. Das Gebäude, das auch als Wohnhaus dient, blieb jedoch bewohnbar. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Auto, wie die Polizei mitteilte.