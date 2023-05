Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Mettmann Geldautomatensprengung: Unbekannte bedrohen Zeugen mit Waffe Von dpa | 20.05.2023, 11:08 Uhr

Drei unbekannte Männer haben in Haan bei Düsseldorf nach der Sprengung eines Geldautomaten einen mutigen Zeugen mit vorgehaltener Schusswaffe zur Freigabe des Fluchtweges gezwungen. Die mutmaßlichen Täter betraten in der Nacht zum Samstag nach einer Explosion laut Zeugenaussagen die stark verwüstete Bankfiliale und machten sich an dem zuvor aufgesprengten Geldautomaten zu schaffen, wie die Polizei mitteilte.