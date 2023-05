Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei ermittelt Geldautomatensprengung in Brühl: Fahndung nach Tätern Von dpa | 07.05.2023, 10:14 Uhr

In Brühl südlich von Köln haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Nähe einer Spielhalle einen Geldautomaten gesprengt. Der außenstehende Automat wurde laut einer Polizeimeldung stark beschädigt, am angrenzenden Gebäude entstand nach ersten Untersuchungen kein schwerwiegender Schaden. Die Täter konnten unerkannt entkommen, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, teilte die Polizei nicht mit.