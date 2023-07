Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Geldautomatensprengung in Bankfiliale Von dpa | 11.07.2023, 06:32 Uhr

In Bielefeld ist am frühen Dienstagmorgen mindestens ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Zur Sprengung sei es gegen 4.00 Uhr im Stadtteil Sieker gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Da sich in der Filiale mehrere Geldautomaten befinden, konnte die Polizei noch nicht sagen, wie viele Automaten gesprengt wurden. Auch zu den Tätern und der Schadenshöhe wurden noch keine genaueren Angaben gemacht. Zudem ist nach den Angaben nicht klar, ob die Täter Geld erbeuten konnten.