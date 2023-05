Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Geldautomatensprenger auf Flucht gestellt: Mittäter gesucht Von dpa | 22.05.2023, 17:40 Uhr

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung hat die Polizei in Dormagen einen 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, soll der junge Mann sich mit weiteren Unbekannten am Sonntagmorgen an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. Als die alarmierte Polizei eintraf, liefen die Männer demnach zu einem offensichtlich wartenden Auto und flüchteten. Kurz darauf setzten die vier Insassen ihre Flucht zu Fuß fort. Den 25-Jährigen konnte die Polizei dabei festnehmen.