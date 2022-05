ARCHIV - Ein gesprengter Geldautomat. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Düsseldorf Geldautomaten-Sprengungen: Polizei setzt auf Handy-Videos Von dpa | 26.05.2022, 09:35 Uhr

Im Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger setzt die Polizei in NRW jetzt auch auf Augenzeugen-Videos. Dafür wurde ein Hinweisportal freigeschaltet, über das man Handy-Videos oder Fotos in einer sogenannten Cloud hochladen kann. Die Polizei könne so „gebündelt auf derartiges Beweismaterial zugreifen und die Dateien bewerten“, hieß es aus dem Innenministerium.