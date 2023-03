Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gelsenkirchen Geldautomat in Warenhaus gesprengt: Täter flüchtig Von dpa | 08.03.2023, 09:12 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einem Warenhaus in Gelsenkirchen gesprengt. Es entstand ein größerer Schaden am Gebäude, unter anderem sei eine Glasfassade beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Nach Angaben des Sprechers lag der Tatort im Stadtteil Erle abgeschieden von Wohnhäusern, daher habe es zunächst keine Zeugenhinweise gegeben. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.