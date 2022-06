ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Ermittlungen Geldautomat in Vettweiß gesprengt: Täter flüchtig Von dpa | 14.06.2022, 08:11 Uhr

Unbekannte haben in Vettweiß (Kreis Düren) einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zu Dienstag habe ein Zeuge einen lauten Knall gehört und kurz darauf den beschädigten Geldautomaten in der Nähe eines Supermarkts gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Täter sollen mit der Sprengladung die Front des frei stehenden Automaten geöffnet haben. Laut Polizei wird derzeit ermittelt, ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten.