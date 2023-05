Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Mettmann Geldautomat in Velbert gesprengt Von dpa | 16.05.2023, 06:45 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Velbert gesprengt. Zeugen beobachteten ein dunkles Auto und mehrere mögliche Täter, teilte ein Sprecher der Polizei in Mettmann am frühen Dienstagmorgen mit. Die Täter ergriffen die Flucht. Durch die Detonation sei die Scheibe der betroffenen Bankfiliale geborsten. Die Statik des Gebäudes sei derweil nicht gefährdet. Ob und wie viel Geld die Sprenger erbeuteten, war zunächst unklar.