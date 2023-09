Kriminalität Geldautomat in Sprockhövel gesprengt - Täter auf der Flucht Von dpa | 27.09.2023, 06:35 Uhr | Update vor 13 Min. Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down

Kriminelle haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bank in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter nach der Sprengung im Stadtbezirk Haßlinghausen mit einem schwarzen Auto Richtung Wuppertal, wie die Polizei mitteilte. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen.