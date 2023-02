Geldautomat in Rheurdt gesprengt - drei Unbekannte auf der Flucht Foto: Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa up-down up-down Ermittlungen Geldautomat in Rheurdt gesprengt: Unbekannte auf der Flucht Von dpa | 07.02.2023, 14:49 Uhr

Drei Unbekannte haben in Rheurdt im Kreis Kleve einen Geldautomaten gesprengt und Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei seien Anwohner am frühen Dienstagmorgen durch einen lauten Knall auf die Sprengung aufmerksam geworden. Die Explosion sprengte demnach nicht nur den Automaten, sondern beschädigte ebenfalls den Vorraum der Bank. Den Zeugen zufolge flohen drei Männer mit dem Auto in Richtung Kerken. Ihr Fahrzeug hatte laut Polizei gestohlene Kennzeichen. Über den genauen Wert der Beute konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen laufen.