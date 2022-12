Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Mettmann Geldautomat in Ratinger Einkaufscenter gesprengt Von dpa | 07.12.2022, 10:31 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Ratingen (Kreis Mettmann) gesprengt. Der Vorraum des Einkaufszentrums wurde dabei schwer verwüstet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Gebäude sei jedoch nicht einsturzgefährdet.