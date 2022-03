Geldautomat FOTO: Paul Zinken Nordrhein-westfalen Geldautomat in Ittenbach gesprengt Von dpa | 03.03.2022, 06:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Unbekannte haben in Ittenbach (Rhein-Sieg-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Bewohner meldeten die Sprengung in der Nacht zum Donnerstag bei der Polizei, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Der Geldautomat habe sich im Vorraum einer Bankfiliale befunden. An dem Gebäude sei ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Es sei aber nicht einsturzgefährdet.