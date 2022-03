Gesprengter Geldautomat FOTO: Matthias Balk Polizeieinsatz Geldautomat in Hagen gesprengt Von dpa | 15.03.2022, 06:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Unbekannte Täter haben in Hagen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag vom Einbruchsalarm eines Geschäftes alarmiert, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Der Automat habe sich im Eingangsbereich eines Warenhauses befunden. Nähere Hintergründe zu den Tätern, Schaden und Beute waren zunächst nicht bekannt.