Rhein-Erft-Kreis Geldautomat in Erftstadt gesprengt: Täter flüchtig Von dpa | 28.10.2022, 09:19 Uhr

Erneut ist in Nordrhein-Westfalen ein Geldautomat gesprengt worden. In der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr ereignete sich eine Explosion an einem Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis). Den rasch am Tatort eingetroffenen Einsatzkräften habe sich ein Bild der Verwüstung geboten, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Zeugen hätten beobachtet, wie mehrere Personen nach der Detonation in einer großen dunklen Limousine vom Tatort geflüchtet seien. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar.