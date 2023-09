Ein Zeuge habe angegeben, dass die Täter auf einen Streifenwagen geschossen hätten, der wegen eines Einsatzes in der Nähe sehr schnell am Tatort gewesen sei. Am Tatort wurde eine Patronenhülse entdeckt. Die Polizisten selbst hätten aber nicht bemerkt, beschossen worden zu sein und am Wagen finde sich auch kein Einschussloch.



Ob die Gangster Beute machten, werde noch ermittelt. Spezialisten aus Köln und vom Landeskriminalamt in Düsseldorf sicherten vor Ort Spuren. Zeugen zufolge entkamen die Gangster mit einem hochmotorisierten, dunklen Wagen in Richtung Autobahn.



Die Bankfiliale liege am Marktplatz von Erftstadt-Lechenich in einem Bürogebäude, in dem sich während der Detonation niemand aufgehalten habe. Ein Statiker sollte überprüfen, ob das Gebäude in seiner Standsicherheit Schaden genommen hat.