Rhein-Sieg-Kreis Geldautomat in Bornheim gesprengt: Täter auf der Flucht Von dpa | 17.11.2022, 09:13 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) gesprengt. Sie hätten dabei das Gebäude stark beschädigt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Täter seien anschließend geflohen. Wie viel Geld erbeutet wurde, war am Morgen noch unklar. Verletzt wurde niemand.